Herzerkrankungen: Info-Bus macht Station in Münchberg

Bei einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt muss alles ganz schnell gehen. Aber nur die wenigsten wissen, was in so einem Notfall zu tun ist. Die Initiative „Herzenssache und Lebenszeit“ will darüber aufklären. Der Info-Bus macht heute von 10 bis 16 Uhr auf dem Pocks-Platz in Münchberg Halt. Die Initiative will aber nicht nur über Maßnahmen im Ernstfall informieren. Sie will auch vorstellen, was man zur Vorsorge tun kann. Die Besucher können vor Ort zum Beispiel ihren Blutdruck messen lassen, genauso wie ihren Blutzucker-Spiegel und ihren Puls.