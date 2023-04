Herzenswunsch-Mobil: Kliniken Hochfranken unterstützen Spendenaufruf des BRK

Bettwäsche, Textilien und Co.: Morgen Kleidersammlung des BRK

Corona-Maßnahmen ausgelaufen: Was gilt in den Kliniken in der Euroherz-Region?

In Deutschland sind alle verbliebenen Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Das heißt, ihr müsst in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen (…)