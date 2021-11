Herzensangelegenheit: THW Jugend Marktredwitz bekommt 1.000 Euro

Sie löschen Feuer, helfen anderen Menschen in ihrer Einsamkeit und aktuell stellen sie sich an vorderster Front gegen Corona: Ehrenamtliche. Für ihren Einsatz sollen sie auch etwas zurückbekommen. Die Kampagne Freiraum Fichtelgebirge hat gemeinsam mit Radio Euroherz daher die Aktion #Herzensangelegenheit ins Leben gerufen, und 1.000 Euro für das Ehrenamt verlost. Der glückliche Gewinner ist die THW Jugend in Marktredwitz. Schirmherr und Wunsiedels Landrat Peter Berek:

In diesem Winter soll es weitergehen. Wir wollen weitere Ehrenämter vorstellen und würdigen.