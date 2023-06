Bei den Temperaturen an diesem Wochenende wollen sich wieder viele im Wasser abkühlen. Und das können hier in der Region alle bedenkenlos tun. Wie der Badegewässerbericht der Europäischen Umweltagentur EEA zeigt, haben alle Badegewässer in der Euroherz-Region eine hervorragende Wasserqualität. Darunter die Talsperren Pöhl und Pirk im Vogtland, der Untreusee in Hof und der Weißenstädter See.

Hier findet ihr alle Ergebnisse des Berichts auf einer interaktiven Karte.