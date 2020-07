Hertha-Torhüter Smarsch vor Wechsel zu Türkgücü München

Berlin/München (dpa/lby) – Torwart-Talent Dennis Smarsch (21) könnte Hertha BSC in diesem Sommer verlassen und zu Türkgücü München wechseln. Laut eines Berichts des Fachmagazins «Kicker» (Montag) steht ein Wechsel vom Berliner Fußball-Bundesligisten zum Drittliga-Aufsteiger bevor. Demnach könnte Smarsch, der am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison sein Debüt in der Bundesliga gefeiert hatte, die neue Nummer eins der Münchner werden. Der Stammkeeper von Herthas U23 soll in der Hauptstadt keine langfristige Perspektive mehr haben. Der Vertrag von Smarsch läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2021.