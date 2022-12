Herrmann: TV-Film blendet entscheidende Aspekte aus

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht bei dem Spielfilm «Riesending – Jede Stunde zählt» über die Höhlenrettung von 2014 entscheidende Aspekte ausgeblendet. Das im Film nicht so positiv dargestellte Bild der Bergwacht entspreche nicht der Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, wie es tagtäglich in der Bergrettung erlebbar sei, sagte Herrmann am Freitag.

Fiktion und Wirklichkeit gingen in dem am Mittwoch in der ARD ausgestrahlten Film an vielen Stellen deutlich auseinander. «Der Film ist keine Dokumentation, sondern vielmehr ein am realen Geschehen angelehntes modernes Märchen. Das ist völlig zulässig, es wird aber an manchen Stellen der Eindruck erweckt, als habe der Film auch einen dokumentarischen Charakter. Insbesondere, was die Rolle der Bergwacht betrifft, weicht der Film deutlich vom tatsächlichen Geschehen ab.»

In großen Teilen entferne sich der Film vom tatsächlichen Ablauf der elftägigen Rettungsaktion mit vielen Hundert Helfern. Die Zusammenarbeit zwischen Höhlenrettern, Bergwacht, vielen Ehrenamtlichen auch aus dem Ausland, den Hilfsorganisationen, der Bundeswehr, der Bundes- und Landespolizei sowie der Feuerwehr sei hervorragend gewesen. «Mehr noch: Sie war vorbildlich und sogar prägend für spätere Einsätze.»