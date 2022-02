Herrmann: «Spaziergänger» machen auch nach Corona Spektakel

München (dpa/lby) – Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochabend in der Münchner Innenstadt unangemeldete (…)

Polizei verhindert Corona-Demos in München: 500 Anzeigen

München (dpa/lby) – Die Justiz in Bayern geht gegen Gegner der Corona-Politik vor, die bei Protesten einen Davidstern mit dem (…)

Ulm/Neu-Ulm (dpa) – Nach einem unangemeldeten Protestzug von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Freitag in Ulm und Neu-Ulm hat die (…)

Unangemeldeter Protestzug in Ulm und Neu-Ulm: Ermittlungen

München (dpa/lby) – Mehrere Tausend Menschen haben in München gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Bis zu 3000 (…)

Nürnberg/Augsburg (dpa/lby) – Am Montagabend sind in zahlreichen bayerischen Orten wieder Menschen gegen die aktuelle (…)

Tausende Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Ansbach/Regensburg (dpa/lby) – Zahlreiche Menschen haben am Samstag in mehreren Städten in Bayern gegen die staatlichen (…)