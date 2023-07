Herrmann kündigt Verstärkung für Grenzpolizei an: Kritik von der Polizeigewerkschaft

Die Grenzpolizei will in Bayern vor allem gegen Schleuser und Schmuggler vorgehen. Auch in Selb gibt es eine Grenzpolizeiinspektion. Seit März stellt die Polizei mehr Großschleusungen von Gruppen nach Bayern fest. Illegale Migranten kommen meist in LKW und Kleintransportern über die Grenze vor allem nach Südbayern. Innenminister Herrmann kündigt nun an: Die Bereitschaftspolizei soll die Grenzpolizei nun unterstützen.

In einer Mitteilung ist von bis zu 50 Einsatzkräften pro Woche die Rede. Die sollen der Grenzpolizei bei Kontrollen helfen. Kritik kommt von der bayerischen Polizeigewerkschaft (GdP Bayern). Die Maßnahme sei zwar notwendig. Allerdings weist die Gewerkschaft auf die angespannte Personalsituation hin. Die Bereitschaftspolizei sei gerade auch schon bei zahlreichen Festen und Veranstaltungen im Einsatz und auch bei Störaktionen der „Letzten Generation“. Über 3 Millionen Überstunden schiebe die Bayerische Polizei vor sich her. Die Gewerkschaft fordert vom Innenministerium jährlich 500 neue Polizisten bis 2030.