Herrmann: Grenzen zwischen Extremisten verschwimmen weiter

Die Grenzen zwischen Extremisten aller Art verschwimmen nach Erkenntnissen des bayerischen Verfassungsschutzes immer mehr. Vor allem die Schnittmenge zwischen Rechtsextremisten, sogenannten Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern nehme immer weiter zu. Sie alle eine der Hass auf den Staat, aber auch auf queere Menschen. Das berichtete Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz des Verfassungsschutzes. Weiter angewachsen ist – im Unterschied zur rechtsextremen Szene – die Zahl der sogenannten Reichsbürger: auf gut 5500 Personen, das waren 145 mehr als Ende 2022. 450 davon gelten als gewaltorientiert.

«Mit teils verblüffend ähnlicher Propaganda, Symbolen und Argumenten versuchen Extremisten unterschiedlicher Ausrichtung, politische und gesellschaftliche Entwicklungen verstärkt in ihrem Sinne zu beeinflussen», sagte der Minister in München. «Gemeinsames Feindbild ist unser pluralistischer Staat, der auf vielfältige Weise in Misskredit gebracht werden soll.» Dabei gerieten aktuell nicht nur Migranten, sondern auch Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in das Zentrum von Hass und Hetze, berichtete Herrmann.