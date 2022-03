Herrmann: Auf mehr als 100 000 Geflüchtete einstellen

Es sind vor allem Frauen und viele, viele Kinder, die aus den Zügen in München, Regensburg oder Furth im Wald steigen. Die Flüchtlinge (…)

Schon zehntausend Ukrainer: Bayern nimmt Bund in die Pflicht

Hand in Hand für die Ukrainer: Bayern hilft den Flüchtlingen

Dicht gedrängt in Zügen, mit ein wenig Hab und Gut: Auch in Bayern kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Manche waren (…)