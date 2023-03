Herrmann attackiert Aktivisten nach Blockade von Busdepot

Die Aktivisten hatten am frühen Morgen im Rahmen des Warnstreiks bei Bus und Bahn in München für zwei Stunden ein Busdepot blockiert, um nichtstreikende Fahrer an der Ausfahrt zu hindern. Die Aktion habe sich nicht gegen die Busfahrer und Busfahrerinnen gerichtet, die zum Teil wegen eines anderen Tarifvertrags nicht mitstreiken konnten, sondern sei eine Unterstützung für den Streik gewesen, argumentierte die Initiative. Die Auswirkungen hielten sich laut der städtischen Verkehrsgesellschaft MVG in Grenzen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat verärgert auf eine Busdepot-Blockade des «Antikapitalistischen Klimatreffens» reagiert. «Die Klimaaktivisten haben inzwischen ganz offensichtlich die Orientierung verloren», sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in München. «Jeder respektiert den Tarifstreik von Gewerkschaften. Aber es ist absurd, dass Klimaaktivisten den ÖPNV blockieren.»

