Herren-Fußball: Diese Partien stehen am langen Osterwochenende an

Auch am Osterwochenende müssen die Fußballer in der Region ran.

Die SpVgg Bayern Hof will unbedingt in der Bayernliga Nord bleiben. Dazu braucht der Tabellenfünfzehnte Punkte um einen größeren Vorsprung aufzubauen. Heute empfangen die Hofer um 15 Uhr den 1. SC Feucht.

In der Fußball Landesliga stehen zu Ostern vier Partien an.

Heute um 13 Uhr spielt der FC Vorwärts Röslau auswärts gegen den SV Buckenhofen. Um jeweils 15 Uhr empfangen der FC Eintracht Münchberg den 1. FC Herzogenaurach und der SV Mitterteich den FSV Stadeln.

Am Montag sind die Oberpfälzer gleich nochmal gefordert. Um 14 Uhr findet dann das Nachholspiel FSV Erlangen-Bruck gegen den SV Mitterteich statt.