Hernández trainiert nach Kreuzbandriss wieder mit Ball

Bayern-Profi Lucas Hernández hat nach seinem Kreuzbandriss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Der französische Nationalspieler habe Pass- und Dribbelübungen absolviert, teilte der FC Bayern München am Montag mit. Der Weltmeister von 2018 hatte die ersten Wochen seiner Reha im Leistungszentrum an der Säbener Straße trainiert, ehe der Verteidiger im März ins Lauftraining eingestiegen war.

Schon am Sonntag war Mathys Tel nach seinem Muskelfaserriss ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt.