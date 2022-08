Herbstmarkt „HofHaltig“: Stand-Bewerbungen ab sofort möglich

Es war ein Hin und Her mit dem Hofer Herbstmarkt. Zunächst hieß es, die Stadt und das Stadtmarketing finden keinen externen Ausrichter für den Markt im September und müssen ihn deshalb ausfallen lassen. Die Marktverwaltung und das Stadtmarketing könnten die Veranstaltung alleine nicht durchführen, war noch die Aussage im April. Nun kommt doch wieder alles anders. Der Hofer Herbstmarkt wird stattfinden, und zwar zum ersten Mal in Form einer Nachhaltigkeitsmesse. Wer nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen zu diesem Thema präsentieren will, kann sich ab sofort beim Stadtmarketing Hof für einen Stand bewerben. Dabei müsst ihr auch einen Nachweis bringen, dass die Produkte nachhaltig sind und in der Region hergestellt werden. Außerdem sucht das Stadtmarketing nach Organisationen, die Informationsstände oder nachhaltige Mitmachaktionen für Kinder anbieten wollen. Bis zum 2. September könnt ihr eure Bewerbung beim Stadtmarketing Hof in der Ludwigstraße einreichen.