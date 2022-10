Herbstferienprogramm im Kinder- und Jugendzentrum Q: Anmeldung ab sofort möglich

Ende Oktober stehen für die Schülerinnen und Schüler in der Region die Herbstferien an. Ab sofort könnt ihr euch für das Herbstferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit im Kinder- und Jugendzentrum „Q“ in Hof anmelden. Das geht über das neue Online-Ferienbuchungsportal der Stadt Hof. Unter anderem bietet die Kommunale Jugendarbeit verschiedene Bastel- und Spielangebote sowie Ausflüge an. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Mehr Infos zum Herbstferienprogramm gibt’s hier unter und hier kommt ihr zum Online-Ferienbuchungsportal