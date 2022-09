Herbstbeginn im Sommer: Laubbäume werfen früher Blätter ab

Schon jetzt herrscht vielerorts Herbststimmung. Zahlreiche Laubbäume haben ihre Blätter bereits verfärbt oder abgeworfen, teilte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) am Donnerstag mit. Zum Teil seien die Blätter auch an den Bäumen verdorrt. Besonders ausgeprägt sei dieses Phänomen in Unterfranken. Aber auch in vielen anderen Gebieten habe der Herbst schon begonnen.

Als Grund für den frühen Herbst nennt die LWF die Trockenheit. Die Bäume werfen demnach die Blätter schnell ab, um Verdunstung vorzubeugen und nicht zu vertrocknen. Dabei sei den Bäumen in diesem Jahr oft keine Zeit geblieben, Nährstoffe und Mineralstoffe aus den Blättern aufzunehmen. Die Nährstoffe würden nun im kommenden Jahr fehlen.

Einen ähnlich vorgezogenen Herbst gab es laut LWF in den Trockenjahren 2003, 2015 und 2018 bis 2020. Beobachtungen zufolge kommt die Eiche besser mit dem Klimawandel zurecht als Ahorn, Birke, Linde und Buche.