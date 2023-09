Herbst steht vor der Tür: Hallenbäder öffnen wieder

Der Herbst steht vor der Tür. Damit endet auch die Freibadsaison. Die Freibäder in Hof und Naila haben seit dem Wochenende zu. Im Freibad Haselbrunn in Plauen endet die Saison heute.

Dafür machen jetzt wieder die Hallenbäder auf. Das HofBad und die HofSauna haben schon geöffnet. Im Landkreis Tirschenreuth könnt ihr die Hallenbäder in Kemnath, Tirschenreuth und Waldsassen ab heute wieder nutzen. Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten sind laut dem Landratsamt gleich geblieben.