Herausforderungen im Digitalen Zeitalter: Podiumsdiskussion in Plauen

Mit einem Mausklick oder einem Wisch auf dem Smartphone sind wir jederzeit darüber informiert, was auf der Welt passiert. Allerdings lassen sich auf diese Art und Weise auch viele Falschinformationen sowie Hass und Hetze verbreiten. In der Festhalle in Plauen findet am Abend eine Podiumsdiskussion statt, die sich mit den demografischen Herausforderungen im Digitalen Zeitalter befasst. Die Diskussion startet um 19.30 Uhr. Zu den Gästen gehört Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas. im Vorfeld finden bereits Bürgersprechstunden mit dem Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner und dem Landrat des Vogtlandkreises Thomas Hennig.