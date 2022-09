Herausforderungen für Unternehmen: Videokonferenz mit Yvonne Magwas

Die mittelständische Wirtschaft stehe vor enormen Herausforderungen. Deshalb hat die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas eine Videokonferenz mit Vertretern der vogtländischen Wirtschaft abgehalten. In der Videokonferenz ging es um die aktuelle Situation und staatliche Hilfen.

Die Hilferufe der Wirtschaft müssten in Berlin ankommen, so Yvonne Magwas in einer Mitteilung. Die Preisentwicklung sei für viele kleine und mittelständische Betriebe kaum noch händelbar. Magwas fordert Maßnahmen zur Regulierung, wie etwa eine Preisdeckelung. Hilfsprogramme für die Unternehmen würden akut gebraucht. Thema in der Konferenz waren auch die Gasspeicher-Füllstände, hier gebe es eine leichte Entwarnung. Die Konferenzteilnehmer haben sich außerdem dafür ausgesprochen das sogenannte Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) weiterführen zu wollen.