Herausforderungen für regionale Fußballvereine: BFV-Präsident trifft Sportminister

Unterricht von Zuhause aus und keine Möglichkeit, sich im Sportverein mit Freunden auszutauschen – unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie haben vor allem Kinder und Jugendliche gelitten. Mittlerweile ist Vereinssport zwar wieder möglich, trotzdem sieht der Bayerische Fußball-Verband (BFV) erneut einige Herausforderungen auf die regionalen Fußballvereine zukommen. Dazu zählen unter anderem eine Verschärfung der Pandemie-Lage im Herbst sowie Probleme durch steigende Energiepreise. Über mögliche Lösungen für diese Probleme hat BFV-Präsident Christoph Kern nun mit dem bayerischen Sportminister Joachim Herrmann in München gesprochen. Unter anderem brauche es Förderprogramme für den Ausbau und die energieeffiziente Sanierung von Sportstätten, so Christoph Kern in dem Gespräch. Eine erneute Schließung von Sportanlagen würde demnach nicht in Frage kommen.