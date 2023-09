Herausforderungen der Landwirtschaft: Podiumsdiskussion in Regnitzlosau

Nicht nur das Wetter in diesem Sommer hat die Landwirte vor Herausforderungen gestellt. Die generellen Probleme der Landwirtschaft sollen morgen Thema einer Podiumsdiskussion in Regnitzlosau sein. Zu der lädt der Kreisverband Hof des Bayerischen Bauernverbands ein. Schwerpunkte der Diskussion sind unter anderem der Bürokratieabbau, die Sicherung des Waldes und auch die Zukunft der Tierhaltung in Bayern. Im Vordergrund sollen aber nicht nur die Probleme stehen, die Verantwortlichen wollen auch erste Lösungsansätze präsentieren.