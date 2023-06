Herausforderung Arbeitskräftemangel: Pflegekonferenz von Stadt und Landkreis Hof

So lange wie möglich eigenständig und selbstbestimmt leben. Diesen Wunsch haben vermutlich alle. Wenn das nicht mehr geht, wollen diese Menschen gut aufgehoben sein. Schon jetzt lassen sich 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zuhause pflegen. Mehr zu Pflegende in der Zukunft bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel stellt die Branche vor zusätzliche Herausforderungen. Damit beschäftigt sich die Pflegekonferenz von Stadt und Landkreis Hof am Vormittag in der VHS Hofer Land bis 14 Uhr. Dazu ist unter anderem der Pflegekrisendienst aus dem Landkreis Erding eingeladen.