Henrichs erhält Einsatzchance bei Leipzig

Leipzig (dpa) – Benjamin Henrichs erhält eine Einsatzchance in der Startelf von RB Leipzig. Der Nationalspieler beginnt in der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth im defensiven Mittelfeld und ersetzt dort Konrad Laimer, der zunächst auf der Bank sitzt. Henrichs war zuletzt durch öffentliche Kritik an seinen kurzen Einsatzzeiten aufgefallen. RB-Trainer Jesse Marsch hatte dies als nicht zielführend zurückgewiesen. Ebenfalls von Beginn an dabei ist Emil Forsberg, der an diesem Samstag seinen 30. Geburtstag feiert.

Fürths Trainer Stefan Leitl ändert die erwartete Aufstellung nur auf einer Position. Cetric Itten rückt für Timothy Tillmann ins Team.

