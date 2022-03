Helmetzer Jubiläumsblättla: Sonderveröffentlichungen für alle Haushalte

Helmbrechts feiert dieses Jahr das 600. Jubiläum. Dafür hat die Stadt jetzt eine vierteilige Sonderveröffentlichung angekündigt: Das „Helmetzer Jubiläumsblättla“. Einmal pro Quartal soll es dem Mitteilungsblatt „HSL aktuell“ beigelegt werden und so alle Helmbrechtser Haushalte erreichen. Der erste Teil erscheint Samstag in einer Woche (12. März) und ist auch auf der Homepage der Stadt Helmbrechts zu lesen. In dem Jubiläumsblatt geht es um Kurioses, Lustiges und Rares aus der Geschichte der Stadt. Bürgermeister Stefan Pöhlmann bedankt sich in einer Mitteilung bei den ehrenamtliche Autoren, die das Blatt auf die Beine gestellt haben.

© Stadt Helmbrechts