Helmbrechtser Stadtrat beschließt: Fassadenförderprogramm läuft weiter und Wasserrechnung wird teurer

Wer sein Haus sanieren lässt, bekommt für die Fenster, das Dach oder den Eingangsbereich einen finanziellen Zuschuss. In Helmbrechts nehmen die Hauseigentümer das Angebot so gut an, dass es weitergehen soll. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Der Stadtrat hat einen Förderantrag in Höhe von 300.000 Euro gestellt. Außerdem kostet die Wasserrechnung für die Helmbrechtser ab dem kommenden Jahr mehr. Für einen durchschnittlichen Haushalt steigen die Kosten um etwa 8 Euro. Zusätzlich ist dann auch eine Grundgebühr von 70 Euro pro Haushalt fällig.