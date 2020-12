Die Einwohner kennen ihren Ort ja immer am Besten. Gerade deshalb ist es von Vorteil, wenn sie bei manchen Entscheidungen mitbestimmen dürfen. In Helmbrechts geht das: Der Bürgerworkshop zur Freiflächengestaltung der Alten Weberei geht jetzt ins Netz. Online gibt es eine Präsentation mit den bisherigen Vorschlägen. Ein sogenannter Terrassengarten mit Spielplatz, Eventfläche und Sitzstufen ist in Planung. Die Helmbrechtser können bis zum 24. Januar ihre Ideen dazu einbringen.

www.stadt-helmbrechts.de