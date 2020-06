Helmbrechts: Vereine dürfen sich freuen

So viele Menschen in der Region sind in ihrer Freizeit in Vereinen aktiv und das sehr leidenschaftlich. Während der vergangenen Monate hat ihnen dieser wichtige Teil des Lebens aber wahrscheinlich gefehlt. Auch die Vereinskassen haben unter der Corona-Krise gelitten. Der Helmbrechtser Stadtrat hat deshalb nun beschlossen, die Vereinsförderung zu erhöhen – und zwar um 5 bis 10 Euro pro Mitglied unter 27 Jahren. Auch diese Altersgrenze ist neu, vorher gab es die Förderung nur für Mitglieder bis 21 Jahre. Bis zum 30. Juni können Vereine die Förderung bei der Stadt beantragen oder falls sie das schon getan haben, ihre älteren Mitglieder nachmelden. Ein weiterer Grund zur Freude: Die Göbelhalle soll ein neues Dach bekommen. In den vergangenen Jahren hatte es öfter Wassereinbrüche gegeben – das soll dann Geschichte sein. Zusätzlich ist eine Photovoltaik-Anlage auf dem neuen Dach geplant, um die Halle mit Strom zu versorgen. Die Stadt wird nun zuerst die Kosten dafür ermitteln.