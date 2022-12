Helmbrechts umweltfreundlich: Zwei Photovoltaikanlagen in Almbranz und Enchenreuth geplant

In Helmbrechts fährt im kommenden Jahr der Hofer Landbus. Durch solche flexiblen Verkehrsangebote können Bürger das Auto auch mal stehen lassen. Was in jedem Fall gut für die Umwelt wäre.

Der Helmbrechtser Stadtrat hat in dieser Woche aber noch weitere Projekte angestoßen, die besser fürs Klima sein sollen. Geplant sind zwei Photovoltaikanlagen: In der Nähe von Almbranz soll entlang der A9 eine 2,5 Hektar große Solaranlage entstehen. Die Firma Primus Solar plant diese gemeinsam mit den Licht- und Kraftwerken Helmbrechts. Die andere große Photovoltaikanlage soll zehn Hektar groß sein und künftig zwischen Gösmes und Enchenreuth entlang der Staatsstraße nach Grafengehaig stehen. Hier plant die Firma Solar-ABO Wind. Jetzt fehlt noch die Prüfung der Flächen, ob sie für den Bau der Solaranlagen geeignet sind, gleichzeitig kann die baurechtliche Planung beginnen.