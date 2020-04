Helmbrechts: Stadtrat verabschiedet Haushalt

Die Stadt Helmbrechts hat am Abend einstimmig den Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Er sieht eine Rekordinvestition von knapp neuneinhalb Millionen Euro vor. Ein Großteil davon soll in den Straßen- und Kanalbau fließen. Bürgermeister Stefan Pöhlmann geht allerdings aufgrund der Coronakrise davon aus, dass nicht alle Investitionen auch wirklich getätigt werden können, da die Gewerbesteuereinnahmen wahrscheinlich nicht in der geplanten Höhe von 5,5 Millionen Euro eintreten werden.

Insgesamt unfasst der Haushalt der Stadt Helmbrechts eine Summe von rund 21,3 Millionen Euro.