Helmbrechts: Stadt sucht Flächen für Photovoltaikanlagen

Heute gehen viele Jugendliche wieder auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Bewegung Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Die Stadt Helmbrechts will in Zukunft ebenfalls einen Beitrag zur Energiewende leisten, und hat sich in ihrer jüngsten Stadtratssitzung mit dem Thema Solarenergie befasst. Die Stadt hatte die Energieagentur Nordbayern beauftragt, eine Grundlagenermittlung hinsichtlich Freiflächenphotovoltaik durchzuführen. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Bereits jetzt wird über die Hälfte des Energiebedarfs der Stadt Helmbrechts aus erneuerbaren Energien gespeist.

(Foto: Symbolbild)