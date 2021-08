Helmbrechts: Neue Fitnessgeräte für den Kirchberg

Die Stadt Helmbrechts will mehr Gäste von außerhalb anziehen. Übernachten könnten die bald in Baumhäusern auf dem Kirchberg. Um das Areal ging es auch in der gestrigen Stadtratssitzung, denn auch die Bevölkerung hat einige Ideen. Bürger hatten vorgeschlagen, Fitnessgeräte entlang des Weges aufzustellen und auch ein Spielplatz wäre schön. Der Stadtrat hat jetzt ein Planungsbüro aus Naila damit beauftragt, den Rundweg entsprechend mit Fitnessgeräten zu gestalten und die Arbeiten auszuschreiben. Die Bürger wünschen sich auch, dass der Weg am Kirchberg barrierefrei wird und die Waldflächen möglichst naturnah umgestaltet werden.