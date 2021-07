Helmbrechts: Heute neben Wochenmarkt auch Sensenmarkt

Immer mehr Menschen wollen in Helmbrechts leben. Im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl um 85 gestiegen. Prozentual gesehen ist das (…)

Bauboom und viele Geburten: Bevölkerungszuwachs in Helmbrechts

In Helmbrechts ist gestern Nachmittag eine 73-jährige Frau bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Badegäste haben die Frau leblos im (…)

Tödlicher Badeunfall in Helmbrechts: Frau trieb leblos im Wasser

Wenn wir an einer Baustelle vorbeilaufen, würden wir schon gerne sehen, was im Inneren vor sich geht. Meistens bleibt uns der Zutritt (…)

Architektouren: Alte Weberei in Helmbrechts dabei

Messerangriff in Hof: Busfahrer tödlich verletzt

Am Bahnhofsvorplatz in Hof ist in der Nacht ein Reisebusfahrer mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei (…)