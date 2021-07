Helmbrechts: Freiwillige Feuerwehr bekommt neue Drehleiter

Nicht zuletzt das Hochwasser der vergangenen Wochen hat uns gezeigt, wie wichtig die Einsatzkräfte von der Feuerwehr, Rettungsdienst und THW sind. Damit der Einsatz klappt, sind auch die technischen Voraussetzungen wichtig. Bei vielen Freiwilligen Feuerwehren ist die Ausstattung aber in die Jahre gekommen. So auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Helmbrechts, da ist die Drehleiter schon 23 Jahre alt. Sie bekommt jetzt aber eine neue. Weil ein solches Fahrzeug 750.000 Euro kostet, hat der Stadtrat dafür gestimmt, die neue Drehleiter gemeinsam mit der Stadt Gefrees anzuschaffen.