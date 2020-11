Helmbrechts: Ergebnisse der virtuellen Bürgerversammlung

Zum Jahresende ziehen viele Städte eine Bilanz. Normalerweise kommen die Bürger bei einer Versammlung dann zusammen und können sich über das zu Ende gehende Jahr informieren. In Helmbrechts hat diese Bürgerversammlung jetzt Corona-bedingt online stattgefunden. Bürgermeister Stefan Pöhlmann hat via Videobotschaft informiert. Demnach leben aktuell wieder mehr Bürgerinnen und Bürger in Helmbrechts – nämlich 8930. Mehr Menschen brauchen natürlich auch mehr Wohnraum. Deshalb startet die Stadt eine Bauland-Offensive. Das heißt: Alle potenziellen Baugrundstücke in der Stadt werden erfasst und neue entwickelt. Die Finanzen sind in Helmbrechts trotz Corona stabil: Im Jahr 2020 musste die Stadt nicht erneut einen Kredit aufnehmen. Zudem sind in diesem Jahr auch viele Baumaßnahmen in Helmbrechts gelaufen. Der Vorplatz an der Alten Weberei in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ist beispielsweise fertig. Auch die Göbelhalle ist eine größere Baustelle dort – die bekommt ja eine komplett neue Dachsanierung. Auch ein Vertreter des Jugendstadtrates hat die Pläne fürs kommende Jahr vorgestellt. So wollen die Jugendlichen 2021 beispielsweise einen sogenannten Escape Room in Helmbrechts anbieten.