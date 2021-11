Helmbrechts: Coronabedingt heute Online-Bürgerversammlung

Eine Jahresbilanz 2021 sowie Fragen und Anträge aus der Bevölkerung. Das sind die Themen für die heutige Bürgerversammlung in Helmbrechts. Vielerorts mussten die jetzt wegen Corona ausfallen. In Helmbrechts hat sich die Stadt für eine Online-Veranstaltung entschieden. Ab 19 Uhr findet ihr heute Abend die Präsentation von Bürgermeister Stefan Pöhlmann auf der Homepage und den sozialen Kanälen der Stadt. Fragen zur Präsentation könnt ihr per Mail an die Stadt Helmbrechts richten.

Zur Homepage der Stadt Helmbrechts geht’s hier

Fragen zur Präsentation oder der Videobotschaft könnt ihr per Mail senden, an:

info@stadt-helmbrechts.de