Helmbrechts bestellt Umweltreferenten

Am kommenden Freitag gibt es weltweit wieder Klimaproteste im Rahmen der Fridays For Future-Bewegung. Die Stadt Helmbrechts forciert jetzt ihr Engagement in diesem Bereich und hat mit Thomas Friedrich einen Umweltreferenten bestimmt. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit sollen sich auf die Bereiche Wasser, Klimaschutz, die Förderung umweltschonender Technologien aber auch die Siedlungs- und Landschaftsentwicklung sowie die Infrastruktur der Stadt konzentrieren:

Friedrich soll künftig die nachhaltige, ökologische Stadtentwicklung koordinieren und Ansprechpartner für die Bevölkerung bei Fragen rund um Umwelt-, Klima- oder Naturschutz sein.