Helmbrechts: Baumlodges-Projekt geht voran

Viele Aktionen, Veranstaltungen und Feste fallen wegen der Corona-Krise aus oder stehen auf der Kippe. Ein Projekt, das aber trotz der Krise vorankommt, sind die Baumhauslodges in Helmbrechts. Bürgermeister Stefan Pöhlmann hat jetzt zusammen mit den Verantwortlichen die Standorte am Kirchberg besichtigt. Der nächste Schritt des Baumhaus-Projektes ist nun die Erschließung der einzelnen Standorte mit notwendigen Versorgungsleitungen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Bis zu acht kleine Baumhaushotels sollen dort entstehen. Aber auch in Helmbrechts bringt die Corona-Krise Absagen mit sich: Der Kinosommer von Radio Euroherz muss auch in dieser Stadt entfallen. Noch nicht klar ist, ob und in welcher Form die Helmbrechtser Kulturwelten dieses Jahr stattfinden können. Eine Entscheidung soll hier im Mai fallen.