Helmbrechts: Bau der neuen Tagespflege beginnt noch dieses Jahr

Wer im Alter noch ganz gut bei sich zuhause leben kann, aber Unterstützung bei der Versorgung braucht, für den ist eine Tagespflege gut geeignet. In Helmbrechts soll so ein Angebot noch in diesem Jahr entstehen. Die Diakonie Hochfranken will die Einrichtung in der Nähe zum Pflegeheim an der Jahnstraße bauen.

Beide Einrichtungen wollen künftig auch zusammenarbeiten. 20 Plätze sind für die neue Tagespflege geplant. Die zukünftigen Bewohner sollten über eine gewisse Mindestmobilität verfügen, um Transport und Gruppenausflüge gewährleisten zu können. Rollstuhlfahrer sind davon nicht betroffen.

Baubeginn ist noch in diesem Herbst. Die Diakonie Hochfranken sucht schon jetzt nach Mitarbeitern für die dortige Betreuung. Mehr Infos gibt es hier.