Helmbrechts: Abriss der Schlegelmühle geht voran

Die Stadt Helmbrechs lässt aktuell die Schlegelmühle zwischen Baiergrün und Kleinschwarzenbach abreissen. Die Maßnahme fördert die Förderoffensive Nordostbayern zu 90 Prozent. Seit rund drei Wochen laufen die Abrissarbeiten. Aktuell zeigt sich Bürgermeister Stefan Pöhlmann zufrieden über den Fortschritt. Er sei froh, dass man das einsturzgefährdete Gebäude beseitigen konnte, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Wenn die Mühle weg ist, kommt an der Stelle ein Infopoint. Mit dem Bau soll es direkt nach dem Abriss losgehen. In dem Infopoint kann man dann die Geschichte der Mühle und historische Fakten nachlesen.