Helle Punkte am Himmel: Eine Konstellation aus Venus und Jupiter

Zwei helle Punkte am Himmel, davon habt ihr uns in dieser Woche schon mehrmals berichtet. Jetzt ist auch klar, worum es sich dabei handelt. Es sind nicht etwa Drohnen oder unbekannte Flugobjekte. Im Moment stehen in Richtung Südwesten die Venus und der Jupiter sehr eng beieinander, sie erreichen in der heutigen Nacht ihre größte Annäherung. Das sagt Daniel Völkel von der Sternwarte Hof auf Nachfrage von Radio Euroherz. Eine solche Konstellation könne theoretisch jedes Jahr vorkommen. Es ist aber selten, dass die beiden Planeten mit dem bloßen Auge zu sehen sind. Das ist aber nicht das einzige Spektakel am Himmel in dieser Woche. Zu Beginn der Woche konnten wir in Teilen der Region Polarlichter sehen. Ausschlaggebend war ein intensiver Energieausbruch auf der Sonne. So werde das Polarlicht-Oval größer und dehne sich auch zu südlichen Breiten hin aus, erklärt Daniel Völkel.