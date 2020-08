Helios Vogtland-Klinikum: Väter dürfen wieder bei der Geburt dabei sein

Elternwerden ist das größte Glück überhaupt – wegen der Corona-Beschränkungen haben es beide Elternteile aber oft gar nicht miteinander teilen können. Väter durften fast nirgends mit in den Kreißsaal und bei der Geburt dabei sein – im Krankenhaus durften sie auch nicht bleiben, höchstens zu Besuch. Am Helios Vogtland-Klinikum in Plauen ändert sich das jetzt. Väter dürfen nun wieder überall dabei sein und auch mit ihm Familienzimmer aufgenommen werden. Sie müssen dafür zunächst einen Fragebogen ausfüllen. Wenn das Klinik-Personal die Angaben als unbedenklich einstuft, dann ist alles in Ordnung. Sollten sich Väter im Familienzimmer mit aufnehmen lassen, dürfen sie das Klinikum dafür während des Aufenthaltes nicht mehr verlassen.