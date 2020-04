Helferplattform: Radio Euroherz bringt die Region zusammen

Kreativität und Zusammenhalt – das ist in Zeiten der Corona-Krise gefordert. Dabei helfen auch wir von Radio Euroherz – mit unserer Euroherz-Helferplattform bringen wir die Region zusammen. Dort können sich nämlich alle Unternehmen und Firmen online eintragen. Welche Dienstleistungen bieten sie an? Welche Sonderaktionen haben sie gestartet? Wo kann ich mich informieren oder Gutscheine kaufen? Auf solche Fragen findet ihr dort Antworten. Die regionalen Unternehmen können sich über ein Formular auf unserer Website eintragen – das ist komplett kostenlos. So stellen wir euch eine Übersicht zur Verfügung, bei der man auf einen Blick sieht, welche Firma in der Corona-Krise was anbietet.

Hier geht’s zur Helferplattform.