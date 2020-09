Helfer gesucht: Biotoppflege im Steinbruch bei Selbitz

Helfer gesucht – wer an seinem Samstag-Nachmittag heute raus in die Natur möchte, kann der Ortsgruppe Frankenwald Ost des BUND Naturschutz helfen. Freiwillige können bei der Biotoppflege im Steinbruch zwischen Selbitz und Rothenbürg mit anpacken. Dort muss die Nadelholz-Verjüngung zurück geschnitten werden. Ab 13 Uhr treffen sich Mitglieder und Förderer des BUND Naturschutz, Gäste und Helfer am Bahnhof in Selbitz. Jeder solle eine Garten- oder Astschere und Handschuhe mitbringen. Mund-Nasen-Bedeckung und die Corona-Regeln seien einzuhalten, schreibt die Ostgruppe Frankenwald Ost in einer aktuellen Mitteilung.