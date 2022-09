Helene Fischer: Ablenkung derzeit besonders wichtig

In schwierigen Zeiten wie den aktuellen gibt es nach Meinung von Helene Fischer ein besonderes Bedürfnis, dem Alltag für einen Abend zu entfliehen. «Gerade in Zeiten wie diesen ist es für die Zuschauer, für das Publikum am allerwichtigsten an solchen Abenden, einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen», sagte die 38 Jahre alte Sängerin am Mittwoch in Köln bei einer Pressekonferenz zu ihrer anstehenden Tournee.

Es gehe ihr darum, die Menschen in eine Welt zu entführen, die fernab von ihrem Alltag sei, und auf der Bühne etwas Magisches zu kreieren. «Ich freu mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben, auch die Menschen, wie gesagt, da wieder so ein bisschen abzuholen.»

Ihre Tour soll 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfassen. Fischer («Atemlos durch die Nacht») kooperiert dafür mit dem aus Kanada stammenden Artistik- und Theaterkunst-Unternehmen Cirque du Soleil. Stationen sind Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main.