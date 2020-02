Helau! Faschingskehraus in Marktredwitz und Hof

Helau! In wenigen Stunden ist damit Schluss und schon wieder alles vorbei. Zum Endspurt der Session 2020 empfängt der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel heute die Marktredwitzer Faschingsgesellschaften im Rathaus. Höhepunkt war der große „Rawetzer Faschingszug“ am Samstag mit 29 Gruppen und tausenden Besuchern. Auch für die Narhalla Hof steht heute der Faschings-Endspurt an: In der Bürgergesellschaft startet um 14 Uhr der große Faschings-Kehraus für Kinder. Um 19 Uhr 11 beginnt der Kehraus für die großen Faschings-Fans – dann gehen unter anderem Rathausschlüssel und Stadtkasse zurück an den Oberbürgermeister.