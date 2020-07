Heizungsraum fängt bei Reparaturarbeiten Feuer

Ursensollen (dpa/lby) – Bei Reparaturarbeiten an einer Hackschnitzelheizung ist in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Vortag sei durch Funkenflug Dämmmaterial sowie Verpackungsreste im Heizungsraum eines Hauses im Ortsteil Weiherzant in Brand geraten. Dem 52 Jahre alten Besitzer gelang es nicht, den Brand mit Hilfe von Feuerlöschern zu löschen. Zwar erstickten die Flammen letztlich, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Doch der Ruß verteilte sich im gesamten Haus, auch die Katze des Mannes starb.