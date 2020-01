Heizung am Schiller-Gymnasium kaputt: Unterricht fällt heute aus

Leere Klassenzimmer, keine Schüler weit und breit. So sieht es heute am wahrscheinlich größten Gymnasium der Region aus. Die Heizung am Hofer Schiller-Gymnasium ist ausgefallen, teilt die Schule auf ihrer Website mit. Die Schüler und Lehrer haben deswegen „kältefrei“. Eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler, die sich trotzdem auf den Weg gemacht haben, ist aber gewährleistet. Wie lange die Reperaturen dauern, ist noch unklar. Ob morgen der Unterricht wieder regulär stattfinden kann, will die Schule im Laufe des Tages bekannt geben.