Heiße Temperaturen: Lagerfeuer sorgt für Waldbrand bei Köditz

Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es im Moment viele Menschen zum Spazierengehen oder Wandern in die Wälder der Euroherz-Region. (…)

Wegen hoher Waldbrandgefahr: Regierung von Oberfranken ordnet Luftbeobachtung an

Schreinerei-Brand in Wunsiedel: Kleiner Unfall bei der Feuerwehr

Schwarzer Rauch ist am Nachmittag im Westen Wunsiedels aufgestiegen. Dort hat eine Schreinerei gebrannt. In der Schreinerei hat am (…)