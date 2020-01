Heiraten in Plauen: Weniger Eheschließungen 2019

2020 könnte ein beliebtes Jahr für Hochzeiten werden. Das vergangene Jahr war für das Standesamt in Plauen dagegen etwas weniger ereignisreich. Wie die Behörde mitteilt, haben sich 2019 270 Paare das Ja-Wort in der Spitzenstadt gegeben. Das sind knapp 30 weniger als noch im Jahr davor. Darunter sind auch sieben gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Am liebsten haben die Plauener im Juli geheiratet – fast 15% der Trauungen haben da stattgefunden. Übrigens bleiben die Plauener gerne traditionell und wählen zum Großteil den Nachnamen des Mannes.