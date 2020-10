Heiraten in Marktredwitz: Standesamt gibt Samstagstermine für 2021 heraus

In diesem Jahr haben viele ihre Hochzeit ausfallen lassen, weil größere Feiern mit der ganzen Familie nicht möglich waren. Umso beliebter sind Termine im kommenden Jahr, vor allem am Wochenende, wenn alle Freunde und Verwandten normalerweise frei haben. Beim Standesamt in Marktredwitz könnt ihr euch jetzt noch einen Samstagstermin für 2021 sichern. Jeden Monat gibt es aber nur ein oder zwei Termine. Die gibt’s auf euroherz.de im Überblick. Bei der Reservierung empfiehlt sich Eile. Das Standesamt Marktredwitz ist auch für Kirchenlamitz, Wunsiedel und Röslau zuständig.

Termine: 30. Januar, 27. Februar, 27. März, 17. April, 22. Mai, 19. Juni, 3. Juli, 24. Juli, 7. August, 21. August, 18. September, 16. Oktober, 13. November, 11. Dezember

Fragen an Tel.: 09231 501-15 oder -152 oder standesamt@marktredwitz.de